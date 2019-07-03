В Одессе готовят к открытию печально известный лагерь "Виктория": появились фото

Рабочие заканчивают реконструкцию, а сотрудники определятся с рационом



































Печально известный одесский лагерь "Виктория", где в 2017 году произошел пожар и погибли три школьницы, готовится вновь принять детей на отдых. Сейчас там идет ремонт в двух корпусах, где и разместят школьников.

Как сообщили в пресс-службе Одесской мэрии, эта смена станет первой после ттрагических событий сентября 2017-го, когда жертвами пожара стали три девочки, отдыхавшие со своим танцевальным коллективом – Снежана Арпентий, София Мазур и Анастасия Кулинич.

Работать "Виктория" будет с 8 по 28 августа, а оздоровить там планируют 100 детей. Еще в мае мэр Одессы подписал распоряжение об организации отдыха и оздоровления детей и подростков, где, среди прочего, значился и этот лагерь.

В документе говорилось, что для его подготовки из городской казны выделят 179 тысяч гривен. В процессе ремонта рабочие заменяют сети водо- и электроснабжения, а также водоотвода и занимались отделкой внутренних помещений.

Все работы происходили с учетом требований пожарной безопасности, уверяют чиновники. В ближайшее время начнется ремонт и на крышах.

"Ранее на территории лагеря установили пожарный гидрант с подключением к центральному водоводу. Также будет установлен резервный резервуар на 60 кубических метров. Проект согласован с Главным управлением ГСЧС Украины в Одесской области", – сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в этом году выполнили работы по обустройству противопожарной системы и защиты стадиона от молний.

По словам исполняющего обязанности директора детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория" Ирины Стрельцовой, во время смены в лагере будут работать 15 воспитателей.

"Сейчас разрабатывается сбалансированное меню на 21 день и готовится программа культурно-спортивных мероприятий", – заявила она.

Ранее мы сообщали, что художественный руководитель, в комнате которой загорелся кипятильник, покинула страну. Важный свидетель улетела в Барселону и больше не возвращалась.

Ранее, 29 марта, Киевский районный суд Одессы провел очередное заседание по делу о трагическом пожаре в муниципальном летнем лагере "Виктория" в сентябре 2017 года. На сей раз на процесс явилась свидетельница Анна Чернова — вожатая–воспитательница детского учреждения, которую уже несколько месяцев искалидля допроса в суде.

Напомним, 19 марта суд дал разрешение на принудительный привод Егоровой, которой даже не смогли вручить повестку в суд. Тогда же судья решил обратиться к пограничникам с вопросом не пересекала ли она границу. На заседании 19 апреля закончили читать выводы новой экспертизы, согласно которой основной причиной возгорания в детском лагере "Виктория" мог стать аварийный режим работы электрокипятильника, включенного в сеть и оставленного без присмотра в комнате Татьяны Егоровой.

Пожар в лагере "Виктория" произошел 15 сентября 2017 года. Погибли три девочки – воспитанницы танцевального коллектива "Адель". Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэр города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) признали виновной.

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