В Одессе копы задержали более 20 "ночных бабочек"

"Жрицам любви" теперь грозит наказание в виде штрафа









Задержанные предоставляли услуги интимного характера за деньги на центральных улицах города. Среди "ночных бабочек" оказались как одесситки, так и жительницы других регионов Украины в возрасте от 19 до 35 лет. По словам девушек, проституцией они начали заниматься из-за тяжелого материального положения, отсутствия средств на содержание детей и невозможности трудоустройства. "Жрицам любви" грозит наказание в виде штрафа в размере от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

"В отношении женщин составлены протоколы по ст. 181-1 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях и проведены профилактические беседы по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Харькове задержали криминальный дуэт сутенеров. Злоумышленники вербовали женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом.

А в Николаеве правоохранители задержали сутенера, который поставлял клиентам-педофилам несовершеннолетних мальчиков.

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