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В Одессе мужчина сжег жену и пытался удрать на Донбасс

4 октября, 17:54

Мужчина решил отомстить гражданской жене, которая отказалась возвращаться к нему

Видео: Сегодня

В Одессе мужчина сжег дом, в котором находилась его бывшая гражданская жена. Женщина отравилась продуктами горения. Погибшей было 43 года. Ее обгоревшее тело нашли после того, как ликвидировали пожар.

Таким образом мужчина решил отомстить женщине, которая отказалась возвращаться к нему. В этом сам признался правоохранителям. Подозреваемого в убийстве правоохранители поймали на вокзале, когда он уже садился в поезд. По данным полиции, беглец пытался скрыться на Донбассе.

В Украине регулярно совершаются преступления на почве ревности. Новости "Сегодня" сообщали о том, что в Тернопольской области убили студентку и ранили парня. Около десяти ножевых ранений в область грудной клетки и рук нанес 34-летний мужчина знакомой студентке. В результате 18-летняя девушка скончалась по дороге в больницу. Как оказалось, потерпевшая в течение нескольких лет встречалась со своим убийцей.

А в Змиевском районе Харьковской области копы задержали подозреваемого в целом ряде нападений. Ревнивец устроил стрельбу и поджоги, а потом пытался покончить с собой.

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Одесса поджог ревность ревнивец

Источник: Сегодня

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