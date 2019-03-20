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В Одессе перевернулась фура: есть пострадавшие

Сегодня, 13:18

В результате ДТП госпитализировали 49-летнего дальнобойщика

Фото: 7kanal.com.ua
Фото: 7kanal.com.ua.
В Одессе перевернулась фура: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/220/be2/5c9220be2c135.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/220/be2/5c9220be2c135.jpg Одесса В результате ДТП госпитализировали 49-летнего дальнобойщика

Водитель грузовика DAF с прицепом не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. Авария произошла на Киевском шоссе.

В результате ДТП пострадал 49-летний дальнобойщик. Работники скорой оказали ему первую помощь, а после госпитализировали, – передает "7 канал".

На месте происшествия работают правоохранители.

Фото: 7kanal.com.ua

Накануне мы писали, что на трассе М-14 Одесса – Мелитополь перевернулся прицеп грузового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, автомобиль DAF с полуприцепом ехал из Одессы в направлении села Визирка. По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся. Груз (семечки) высыпался на дорогу.

Также сообщалось, что на Броварской Окружной дороге возник затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. Причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся. 

Напомним, ежедневно аварии на дорогах Днепра и Днепропетровской области уносят десятки жизней. Чтобы сохранить здоровье горожан, местные энтузиасты взялись за активные действия. Первым делом на трассах возле населенных пунктов начали размещать фотографии последствий страшных аварий. Следующим методом борьбы с нарушениями правил дорожного движения, что приводят к летальным последствиям, станут социальные видеоролики, которые горожанам покажут в соцсетях.

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Тег авария, ДТП, грузовик, фура, опрокинулся

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