В Одессе после закрытия тюрьмы 30 котов остались без хозяев 2019-07-30T03:05:00+03:00 Одесса Волонтеры ищут людей, которые позаботятся о животных

В Одессе ищут новых хозяев для котов, живущих в исправительной колонии, которую решили законсервироватьпосле майского бунта. Арестантов перевезли, а вот их питомцы остались без присмотра и пищи.

Брошенные кошки бегают по территории опустевшей колонии, и кормить их нечем и некому.

"Кухня уехала, ни воды, ни еды никакой нет. По территории бродят голодные коты", – отметила волонтер Оксана Милованова.

Отметим, что Министерство юстиции решило законсервировать колонию после того как в мае здесь произошли столкновения между работниками и арестантами.

Заключенные жаловались на плохие условия содержания. Забаррикадировались во дворе, подожгли пожарную машину, гараж и разбили несколько зданий.

После этого мужскую колонию закрыли. Заключенных перевели в другие исправительные учреждения.

"Котам не повезло, у них были хозяева, они были любимцами, их кормили, их стригли. Сейчас хозяев нет. Они держаться своих локалок, ждут. По режиму содержания здесь не должно кошек, быть, но как психолог могу сказать, что у них прекрасно получается задача – помогать человеку остаться человеком", – говорит психолог Южной исправительной колонии общего режима № 51 Андрей Ховращук.

Котов здесь около 30. Нескольких уже забрали к себе сотрудники. Десять отправили в немецкий центр помощи животным.

"Кошки все социальные, идут в руки, проявляли очень хороший аппетит. Они все получают три или четыре порции, но постоянно хотят кушать", – рассказал ветеринар приюта для животных Вадим Бедный.

Тюремных котов волонтеры стерилизовали и сделали им прививки. Готовы были забрать всех, но места уже не хватило.

"Мы для размещения этих животных выделили единственную свободную площадь, которая у нас имелась в наличии. К сожалению, дополнительных возможностей у нас нет", – признала заместитель директора приюта для животных Яна Панасюченко.

"Мы призываем всех одесситов, и не только одесситов – разберите животных, дайте им шанс. Мы найдем способ отправить котов в другие города", – призвала волонтер Виктория Козаченко.

Одесситка Светлана Орловская забрал рыженького котика, случайно узнав о несчастных животных в колонии. У нее уже живут пятеро пушистиков, а женщина утверждает, что и для шестого найдет место в доме и в сердце.

"Животное не виновато в том, что оно там родилось. Он ласковый, мурчащий, сейчас в стрессе, но ничего, адаптируется", – убеждена она.

На территории бывшей колонии до сих пор живут 20 котов, и каждый из них ждет нового дома.

Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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