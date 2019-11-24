В Одессе при задержании психопата пострадал полицейский

Коп упал с крыши сарая, с которого 31-летний одессит бросал кирпичи в дома и машины

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Одессе, где ранее мужчина набросился на полицейских с топором, опять пострадал сотрудник патрульной полиции – он упал с высоты, пытаясь задержать нарушителя в Киевском районе города.

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области утверждают, что инцидент произошел днем 23 ноября на улице Достоевского.

Очевидцы заявили, что нарушитель взяв с собой топор, нож и сапку, вылез на хозпостройку на частном секторе, начал разбирать дымоход и бросать кирпичи в близлежащие дома и автомобили (в том числе и машину патрульных).

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На просьбы прибывших копов прекратить, одессит не реагировал, вел себя неадекватно, выкрикивал нецензурные слова.

"Через некоторое время после тщетных уговоров, один из инспекторов вылез на крышу, чтобы снять мужчину, но тот начал бросаться в инспектора шифером. Полицейский не удержался и упал с крыши. Его передали врачам скорой помощи", – заявили правоохранители.

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После того, как одессита все же удалось снять со здания, он оказался 31-летним сбежавшим из психбольницы. Его передали специализированной медицинской помощи, состояние пострадавшего полицейского не уточняется.

Напомним, ранее в этом году в Центре психического здоровья в Одессе произошел масштабный пожар, в результате которого погибли шесть человек. Возгорание произошло поздним вечером 10 июня – загорелась крыша деревянного одноэтажного здания, и огонь быстро распространился на площадь около 500 квадратных метров.

Также сообщалось, что за три дня до этого из лечебницы сбежал 48-летний пациент Андрей Дмитров.

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