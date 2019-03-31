В Одессе пьяный избиратель бросил в урну чистый листок

По словам полицейских, мужчина сумел проголосовать, но будет наказан

Иллюстрация. Фото: AFP

В Одессе пьяный избиратель бросил в урну чистый листок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0eb/f20/5ca0ebf20b43f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0eb/f20/5ca0ebf20b43f.jpg 2019-03-31T19:47:23+03:00 Одесса По словам полицейских, мужчина сумел проголосовать, но будет наказан

В Одессе мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вместо бюллетеня бросил в урну для голосования чистый лист бумаги. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Суворовском районе города.

По данным стражей порядка, опьянение избирателя было настолько сильным, что он даже не мог сориентироваться в избирательном процессе.

"Вместо бюллетеня он сначала бросил в ящик пустой лист бумаги. И, хотя свою ошибку гражданин вовремя исправил, за появление в общественном месте в пьяном виде придется отвечать перед законом", – заверили в полиции.

В отношении нарушителя был составлен админпротокол по статье "распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде".

Напомним, ранее мы сообщали о кастрюле-"сейфе", которую заметили на одном из избирательных участков, а также о рождении нового гражданина Украины, которое состоялось прямо на избирательном участке.

Стоит напомнить, что в предыдущей подборке "избирательных" новостей из социальных сетей и интернета "Сегодня" рассказывали о кастрюле в роли сейфа, любителях селфи с бюллетенями и рождении нового гражданина прямо на участке.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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