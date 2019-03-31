Украина выбирает президента: поиски НЛО, "пивная порча" и самоотверженность пенсионерки

Выборы президента Украины сопровождаются множеством курьезных ситуаций

Выборы президента Украины. Фото: AFP

Украина выбирает президента: поиски НЛО, "пивная порча" и самоотверженность пенсионерки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0e2/e6a/5ca0e2e6af8f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0e2/e6a/5ca0e2e6af8f4.jpg 2019-03-31T18:56:33+03:00 Новости Выборы президента Украины сопровождаются множеством курьезных ситуаций

Журналисты "Сегодня" продолжают отслеживать самые важные, свежие, курьезные и грустные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые за последние часы – в эксклюзивном материале на нашем сайте.

Так, в Киевской области, на избирательном участке в Гостомеле пожилой женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но она отказалась от госпитализации, заявив, что вначале должна проголосовать.

Между тем, в полиции назвали самые распространенные нарушения, зафиксированные на выборах. Среди "лидеров" оказались подкуп избирателей, ведение агитации, повреждение бюллетеней, фотографирование бюллетеней и попытках вынести бюллетень с участков.

А в Ровенской области с избирательного участка пришлось выводить молодого человека, который решил поискать НЛО и пришельцев.

Тем временем, в Рубежном Луганской области при получении бюллетеня мужчина, наклонившись, пролил на бюллетени пиво из открытой бутылки, которая была у него в нагрудном кармане.

А в Новоайдарском районе избиратель, получив бюллетень, написал на нем нецензурное выражение, а затем потребовал, чтобы ему выдали новый.

В Черновицкой области мужчина, бросая заполненный бюллетень в избирательную урну, уронил туда же свой паспорт. Теперь ему придется дожидаться подсчета голосов, чтобы вернуть документ.

Ранее журналисты "Сегодня" рассказывали об алкогольном "фестивале" на избирательных участках и "жаре" в Одесской области.

Стоит напомнить, что в предыдущей подборке "избирательных" новостей из социальных сетей и интернета "Сегодня" рассказывали о кастрюле в роли сейфа, любителях селфи с бюллетенями и рождении нового гражданина прямо на участке.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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