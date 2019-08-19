В Одессе снова открылась "Виктория": с охраной, сигнализацией и запретом на фены

"Сегодня" побывали в лагере "Виктория", где снова отдыхают дети / Фото: Мария Дмитренко, Сегодня

Одесский лагерь "Виктория" впервые после трагического пожара, в котором погибли трое детей, снова принял на школьников.

Напомним, в сентябре 2017-го огонь, вспыхнувший в одном из деревянных корпусов, унес жизнь трех девочек — Снежаны Арпентий, Софии Мазур и Анастасии Кулинич. Теперь в лагере уверяют: все недочеты по пожарной безопасности исправили.

Журналисты "Сегодня" побывали в "Виктории".

Первая смена после пожара началась в лагере в пятницу и продлится до 29 августа. На отдых прибыли 103 ребенка, большинство из которых — льготники. Как рассказала исполняющая обязанности директора лагеря Ирина Стрельцова, детей заселили в один каменный корпус. Деревянные домики остаются под арестом и обнесены забором.

Пока директор показывает нам лагерь, юные отдыхающие изучают Правила дорожного движения с патрульными. Директор тем временем говорит, что в лагере приняли все необходимые меры противопожарной безопасности.

"Был проведен инструктаж с воспитателями и детьми. Этой теме уделяется очень большое внимание. У нас были специалисты ГСЧС, они все полностью проверили. У нас работает везде сигнализация, оформлены все пожарные щиты, кран-комплекты и план эвакуации", — рассказала Стрельцова.

По ее словам, с детьми отработали эвакуацию, а территорию лагеря теперь патрулирует охранная фирма.

Осматривая жилой корпус, мы убедились, что на каждом этаже действительно есть пожарные щиты с подведенным противопожарным водоснабжением и огнетушители. На стенах висят плакаты с планом эвакуации и правилами пожарной безопасности. В комнатах — датчики дыма и специальные детские маски (респираторы) на случай пожара. Ответственный за пожарную безопасность Александр Демченко поясняет: в каждой комнате количество масок соответствует количеству детей.

"Время защитного действия рассчитано до получаса. Но, в случае чего, не дай Бог, должна быть быстрая эвакуация. В течение пяти—семи минут тут уже не должно никого быть", — говорит Демченко.

Эвакуация из корпуса должна проходить через два выхода. Однако наружные пожарные лестницы в строении отсутствуют. Выходит, если в случае пожара огонь перекроет доступ к обычным лестницам, находящимся в трехэтажном здании не останется ничего другого, кроме как выпрыгивать из окон. В ответ на этот вопрос в лагере лишь разводят руками.

"По правилам пожарной безопасности должно быть два выхода, они у нас есть", – несколько раз повторил директор.

Начальник хозяйственно-экономического отдела гордепартамента образования Екатерина Кольва заявила, что все нарушения и пункты, которые были указаны в предписании ГСЧС, они устранили. Ранее в облуправлении ГСЧС заявили, что каменный корпус проверили, и все требования на тот момент действительно были выполнены.

Дети, с которыми нам удалось пообщаться, уверенно озвучивают механизм действий на случай пожара. Те, кто постарше, говорят, что знают о случившейся трагедии, но отдыхать тут не боятся.

"При пожаре нужно надевать маски, быстро строиться и выходить по очереди", — отчеканил мальчик по имени Саша.

Дети говорят, что им запретили держать при себе и использовать нагревательные приборы, в том числе утюжки для волос и фен.

"Разрешают только заряжать телефоны, но только днем. У некоторых подобные вещи забрали на хранение и отдадут после смены", — говорит школьница Настя.

Ранее мы сообщали, что художественный руководитель, в комнате которой загорелся кипятильник, покинула страну. Важный свидетель улетела в Барселону и больше не возвращалась.

Ранее, 29 марта, Киевский районный суд Одессы провел очередное заседание по делу о трагическом пожаре в муниципальном летнем лагере "Виктория" в сентябре 2017 года. На сей раз на процесс явилась свидетельница Анна Чернова — вожатая–воспитательница детского учреждения, которую уже несколько месяцев искали для допроса в суде.

Напомним, 19 марта суд дал разрешение на принудительный привод Егоровой, которой даже не смогли вручить повестку в суд. Тогда же судья решил обратиться к пограничникам с вопросом не пересекала ли она границу. На заседании 19 апреля закончили читать выводы новой экспертизы, согласно которой основной причиной возгорания в детском лагере "Виктория" мог стать аварийный режим работы электрокипятильника, включенного в сеть и оставленного без присмотра в комнате Татьяны Егоровой.

Пожар в лагере "Виктория" произошел 15 сентября 2017 года. Погибли три девочки – воспитанницы танцевального коллектива "Адель". Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэр города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) признали виновной.

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