В Одесской области младенец умер от удара током

Младенец взял в рот неисправный электрический провод от телевизора

Фото: фото od.npu.gov.ua.

В Николаевском районе Одесской области от удара током умер 10-месячный младенец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно, пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора. Вследствие замыкания ребенок погиб на месте.

Для установления окончательной причины смерти тело ребенка направлено на экспертизу. Предварительно произошедшее квалифицируется как несчастный случай.

Не так давно в Киевской области подросток погиб на мосту от удара током.

Напомним, в Житомирской области 1 июня в реанимационное отделение Коростенской больницы был госпитализирован 10-летний мальчик с термическими ожогами тела, которые он получил во время селфи на крыше грузового поезда на станции Ушицы.

Кроме того, в Днепре на проспекте Гагарина в одном из ресторанов быстрого питания маленького ребенка ударило током.

А в Чернигове 19-летнего курсанта ударило током, как только он взялся за поручень троллейбуса.

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