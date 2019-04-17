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В Херсонской области под линией электропередач погиб рыбак

Сегодня, 16:00

Мужчина скончался от мощного удара током

Фото: Pixabay

Под Новой Каховкой произошел трагический случай. 54-летний житель села Корсунка пошел на Днепр порыбачить и погиб от мощного удара током, сообщает местное издание "Херсонці".

Мужчина отправился на рыбалку, взяв только спиннинг. Никакими незаконными орудиями лова не пользовался. Стоило мужчине размахнуться спиннингом, мокрая леска взлетела в воздух, обвила провода высоковольтной линии и мужчина получил сильнейший электрический разряд. Рыбак погиб на месте.

Медики скорой помощи, которых вызвали на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

Напомним, под Харьковом утонул рыбак. Водолазы ГСЧС нашли утопленника и достали на берег.

Ранее в Киеве школьника ударило током на крыше электрички. Медиков вызвали друзья подростка, которые до прибытия "скорой" сбежали, бросив школьника.

А в Запорожье подросток выжил после удара током в 10 тысяч вольт. Парень рассказал, что он прогуливался по Арочному мосту, увидел трансформаторную будку и решил посмотреть, какой предохранитель находится внутри. Подросток сбил замок и проник в электрощитовоую, где его поразило током.


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Тег погиб, рыбак, удар током, издание, спиннинг

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