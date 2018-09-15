Контрабандист спрятал более 2,5 тысячи пачек сигарет в самодельной нише в авто

Пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области задержали гражданина Румынии, который пытался вывезти из Украины более 2,5 тысячи пачек сигарет. Мужчина спрятал их в специально изготовленной в машине нише. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"53-летний гражданин Румынии прибыл в пункт пропуска на автомобиле Audi. В ходе проведения досмотра иномарки стражи порядка обнаружили под запасным колесом специально изготовленную нишу. В ней находилось почти 2,6 тысячи пачек сигарет без акцизных марок", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у нарушителя табачные изделия и авто. Сумма их оценки устанавливается.

Ранее пограничники в Закарпатской области предотвратили попытку незаконного перемещения в Венгрию крупной партии табачных изделий. После гонок с военнослужащими контрабандист потерял в кукурузе прицеп от трактора, набитый сигаретами.

Как мы писали ранее, пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области задержали двух аквалангистов, которые намеревались через речку Тису переправить около 3 тыс. пачек сигарет.

Напомним, 18 июня в правительстве сообщили о разработке плана действий, направленных на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.