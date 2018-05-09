Массовое отравление детей в Черкассах: 57 пострадавших остаются в больницах

Сегодня, 12:25

Часть госпитализированных находится в реанимации в состоянии средней тяжести

Детей в больнице посещал премьер-министр Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Детей в больнице посещал премьер-министр Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Количество госпитализированных в Черкассах после отравления на школьной линейке остается прежним – в больницах находятся 57 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7:00 9 мая на лечении находится 57 человек (53 ученика и 4 учителя), из них: 11 – в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", – сообщили в ГСЧС.

Ранее было установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, пострадавших за пределами школы нет. Премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Черкассы заявил, что главная версия массового отравления школьников на линейке – локальное распыление неизвестного вещества. 

Между тем, одновременно с ЧП в Черкассах в Новомосковске Днепропетровской области стало плохо ученикам школы №6. В ходе школьной линейки ухудшилось состояние у 19 детей разного возраста. Все дети, которые почувствовали недомогание, учились в разных классах и перед мероприятием еще не посещали школьную столовую. При этом Гройсман заявил, что инцидент в Новомосковске не связан с ЧП в Черкассах.
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Источник:

"Сегодня"

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