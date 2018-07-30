В Затоке мужчина до смерти избил отдыхающего

В Затоке, что в Одесской области, был задержан мужчина, до смерти избивший отдыхающего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

В полицию сообщили о том, что в Затоке было обнаружено тело мужчины, который не подавал признаков жизни. Как установило расследование, злоумышленник, 43-летний житель Винницкой области, во время посещения увеселительного заведения неподалеку от одной из местных баз отдыха вступил в конфликт с 34-летним жителем Днепропетровской области. В результате началась драка, во время которой 43-летний мужчина нанес потерпевшему несколько ударов. После того, как он потерял сознание, нарушитель сел в машину и скрылся с места происшествия.

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Скорая помощь, прибыв на место, констатировала смерть пострадавшего от полученных травм. Через несколько часов правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого в убийстве и задержать его. Уточняется, что злоумышленник как раз собирался возвращаться домой с отдыха.

На данный момент начато уголовное производство по ч.2 ст. 121. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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