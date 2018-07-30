В Затоке мужчина до смерти избил отдыхающего

Сегодня, 22:45

Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы

Фото: рixabay.com
Фото: рixabay.com

В Затоке, что в Одесской области, был задержан мужчина, до смерти избивший отдыхающего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

В полицию сообщили о том, что в Затоке было обнаружено тело мужчины, который не подавал признаков жизни. Как установило расследование, злоумышленник, 43-летний житель Винницкой области, во время посещения увеселительного заведения неподалеку от одной из местных баз отдыха вступил в конфликт с 34-летним жителем Днепропетровской области. В результате началась драка, во время которой 43-летний мужчина нанес потерпевшему несколько ударов. После того, как он потерял сознание, нарушитель сел в машину и скрылся с места происшествия.

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Скорая помощь, прибыв на место, констатировала смерть пострадавшего от полученных травм. Через несколько часов правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого в убийстве и задержать его. Уточняется, что злоумышленник как раз собирался возвращаться домой с отдыха.

На данный момент начато уголовное производство по ч.2 ст. 121. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в селе Белозерка Великобелозерского района Запорожской области во время семейной ссоры мужчина серьезно избил свою сожительницу. 

Также ранее в Запорожье избили фельдшеров "скорой". Мужчина с высокой температурой вызвал экстренную помощь, при осмотре набросился на медиков и начал избивать. Сам пациент все отрицает. Мол, это фельдшер первым начал драку.

Напомним, в Николаеве пьяный сотрудник коммунальной службы избил лопатой прохожего. Копы рассказывают, что коммунальщик подшофе цеплялся к прохожим на улице Космонавтов, а затем ударил лопатой мужчину, который сделал ему замечание.
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Источник:

"Сегодня"

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