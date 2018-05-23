Взрыв в курортной Затоке: появились неожиданные подробности

Сегодня, 12:55

Пострадавший при взрыве оказался иностранцем, у него обожжено 70% тела

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

Во время взрыва на базе отдыха в курортном поселке Затока в Одесской области пострадал гражданин Молдовы – у него обожжено 70% поверхности тела. Об этом сообщили в полиции.

Копы также подтвердили, что взрыв мог прогреметь во время попытки поджога помещения, когда пострадавший со своим пока неустановленным подельником пытались поджечь одну из комнат базы отдыха.

Помощник пострадавшего успел скрыться с места происшествия в неизвестном направлении.  Детали происшествия выясняются. Открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, ранее в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата  Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова.

Полиция открыла уголовное дело по статье "Хулиганство" . Во дворе депутата изъяли осколки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу. В полиции добавили, что санкция статьи "хулиганство" предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
взрыв, курорт, одесская область, затока

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УНН

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