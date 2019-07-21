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Возле избирательного участка в Николаеве у парня изъяли пистолет

21 июля, 11:46

Полиция получила путанные объяснения

Полиция выявила подозрительную компанию возле УИК в Николаеве
Полиция выявила подозрительную компанию возле УИК в Николаеве.

В Николаеве полиция проверяет группу молодых людей, которая находилась возле УИК. При этом один из мужчин был с оружием.

Сообщение о том, что вблизи участковой избирательной комиссии по улице Артиллерийской находятся подозрительные лица, поступило в полицию около 9:05.  У одного из парней правоохранители изъяли пистолет, предварительно стартовый.

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Из объяснений граждан стало известно, что часть из них якобы пришла централизованно голосовать, другие утверждают, что прибыли для охраны штаба одного из кандидатов, помещение которого находится вблизи УИК.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и спецподразделение патрульной полиции ТОР. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Как сообщалось, в Житомирской области возле избирательного участка задержали вооруженных людей.

Как сообщалось, в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села.

Кроме того в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.


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Тег выборы, оружие, Николаев, полиция

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