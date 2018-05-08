Дети, учителя и солдаты: в Черкассах выросло число пострадавших от массового отравления

Число пострадавших от отравления в Черкассах возросло до 57 человек

В Черкассах с симптомами отравления неизвестным веществом были госпитализированы 53 ученика, двое учителей, а также двое военнослужащих воинской части, расположенной недалеко от школы.

Как сообщили в ГСЧС, "по состоянию на 14:30 в лечебные учреждения города Черкассы госпитализированы 53 ученика и два учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном и легком состоянии", а спасатели организовали оказание психологической помощи родителям заболевших детей.

Между тем, по данным журналиста черкасского издания vikka.ua, симптомы отравления проявились у двоих военных из автомобильного батальона, расположенного недалеко от школы – они почувствовали головокружение и начали терять сознание.

"Им стало плохо, они потеряли сознание. Сейчас проверяется воинская часть, однако пока что никаких результатов проверок нет", – говорится в сообщении.

Также журналист отметил, что существует несколько версий причин отравления: "выброс одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. Возможно, выброс произошел накануне, но вследствие вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю".

Напомним, на место происшествия прибыл премьер-министр Владимир Гройсман, а также и.о.главы Минздрава Ульяна Супрун, а президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться с обстоятельствами происшествия.

Ранее мы сообщали, что по факту массового отравления на школьной линейке в Черкассах полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение мер по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".