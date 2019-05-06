Грипп в Украине: в Кропивницком умерла женщина

Умершая женщина стала десятой жертвой болезни в Кировоградской области

Фото: Pixabay

В Кировоградской области от гриппа умерла 62-летняя женщина, жительница Кропивницкого. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

"С начала эпидемического сезона в области зарегистрировали 86 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, из них десять – летальные", – говорится в сообщении.

При этом за медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратились 1780 человек, из них 75,8% дети. Всего был госпитализирован 231 человек. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

Как сообщалось, в Кировоградской области за минувшую неделю два человека умерли от осложнений гриппа группы А(H1N1).

Напомним, ранее сообщалось, что из-за гриппа в Украине умерло 45 человек. Кроме того, мы писали, что на 10-й неделе года показатель заболеваемости в Киеве снизился и стал на 52,3% меньше эпидемического порога.

Также ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

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