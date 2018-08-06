Избрание меры пресечения подозреваемому в нападении на Гандзюк: заседание перенесли

Заседание суда по избранию меры пресечения для подозреваемого в нападении на чиновницу Екатерину Гандзюк в Херсоне перенесли. Об этом на своей странице в Facebook написал активист Маси Найем.

"Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении преступления против Екатерины Гандзюк перенесли в связи с тем, что в суд не явился адвокат подозреваемого", – говорится в сообщении.

Активист отметил, что сегодня в 13:00 заседание будет продолжено, но интересы подозреваемого будет представлять адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи.

Кроме того, он опубликовал фото подозреваемого Николая Новикова.

Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и отправили долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента.

Кроме того, правоохранители опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, напавший на чиновницу.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк.