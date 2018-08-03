Нападение на чиновницу в Херсоне: полиция задержала подозреваемого

Сегодня, 16:58

На Гандзюк вылили почти литр серной кислоты

Фото: Facebook Лариса Сарган
Фото: Facebook Лариса Сарган

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на чиновницу Екатерину Гандзюк в Херсоне. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Авакова, руководитель расследования Вячеслав Аброськин в ближайший час сообщит подробную информацию.

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Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и отправили долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента. 

Кроме того, правоохранители опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, напавший на чиновницу. 

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк
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