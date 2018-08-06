ООН требует объективно расследовать нападение на Екатерину Гандзюк

Вчера, 23:59

Расследование громкого нападения под собственный контроль взял генеральный прокурор Украины


Объективно расследовать нападение на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. С таким призывом к украинским властям обратилась Организация объединенных Наций. На уходящей неделе в Украине случилось сразу несколько громких покушений и одно убийство. Все жертвы – имели активную гражданскую позицию. 

Запорожская область. Бердянск. Тридцать первое июля, вторник. Виталий Олешко выкладывает видео в соцсеть. А через час ему стреляют в спину. Ветеран АТО, прошедший Илловайск и выживший в плену – убит во дворе собственного дома. Подозреваемых – а это пять человек – полиция задержала на следующий день.

В тот же день – еще одно нападение. В Херсоне возле подъезда управляющую делами городского исполкома облили серной кислотой. У Екатерины Гандзюк обожжены тридцать процентов тела. Расследование громкого нападения под собственный контроль взял генеральный прокурор Украины.

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А 2 августа в Каменском Днепропетровской области взорвали микроавтобус депутата горсовета Виталия Чернявского. Он выжил, с тяжелыми ожогами – в реанимации. Дело расследуют как покушение на убийство. 

Кроме того, на Одесчине грузовик протаранил автомобиль местного журналиста-расследователя Григория Козьмы. Он успел выпрыгнуть из салона. На всех пострадавших напали днем, в местах, где их могли видеть люди или камеры наблюдения. Эксперт по криминалистике Валерий Кур объясняет, преступники действуют нагло, потому что чувствуют безнаказанность.

Все пострадавшие занимали активную гражданскую позицию – Виталий Олешко критиковал городскую и областную власть, Екатерина Гандзюк – местных правоохранителей и чиновников, Виталий Чернявский занимался волонтерством, Григорий Козьма – проводил журналистские расследования. Друзья и знакомые пострадавших связывают нападения с их деятельностью. Политолог Тарас Березовец уверен, таким образом преступники пытаются запугать людей с активной гражданской позицией.

Пока задержаны только подозреваемые в убийстве Виталия Олешко и предполагаемый нападавший на Екатерину Гандзюк. В полиции надеются, что в ближайшее время удастся поймать не только исполнителей, но и заказчиков и по остальным резонансным преступлениям. 

Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и отправили долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента. 
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Источник:

"Сегодня"

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