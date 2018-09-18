Масштабный пожар в Житомире: появилось впечатляющее видео и реакция соцсетей

В сети появилось впечатляющее видео пожара на складах Житомирского комбината по производству картона, снятое с беспилотника. На кадрах, сделанных местным телеканалом СК-1, можно увидеть, как огонь полыхает на огромной площади, по сравнению с которой попытки пожарных сбить огонь выглядят довольно неубедительно.

Стоит отметить, что, по словам представителя руководства предприятия, в результате чрезвычайного происшествия обошлось без жертв, а комбинат понес серьезные убытки.

"Человеческих жертв нет. Ущерб серьезный, физически подсчитать сейчас нет возможности. Исключаем возможность поджога", – заверил заместитель директора Житомирского картонного комбината.

Между тем, журналисты отметили, что во время борьбы с огнем спасатели испытывали серьезные проблемы с подачей воды, но сумели ликвидировать очаг возгорания уже через три часа.

Также стоит добавить, что жители города в социальных сетях всерьез возмущаются малым числом спасателей, которые боролись с огнем, а также выражают надежду, что горящее имущество было застраховано.

Ранее мы сообщали, что на борьбу с огнем были направлены 11 единиц техники и 63 бойца ГСЧС, которые пытались не допустить распространения пожара на другие цеха и расположенные неподалеку предприятия.

Также мы сообщали, что 17 сентября в Житомирской области вспыхнул пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин, а в