На картонном комбинате в Житомире вспыхнул пожар: с огнем борются более 60 спасателей

В Житомире 18 сентября вспыхнул пожар на складе готовой продукции картонного комбината – огонь охватил три тысячи квадратных метров. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило около 11:20, и на место происшествия сразу же были направлены расчеты спасателей и техники, которые выяснили, что оперативно справиться с огнем не сумеют.

"Высокая температура и быстрое распространение огня из-за высокой пожарной нагрузки (горит бумага, картон и тому подобное) создают сложность в тушении", – объяснили пожарные.











На борьбу с огнем были направлены 11 единиц техники и 63 бойца ГСЧС, которые пытались не допустить распространения пожара на другие цеха и расположенные неподалеку предприятия.

Напомним, 17 сентября в Житомирской области вспыхнул пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге в результате пожара в частном доме погибли три человека, в том числе один ребенок.

А в Шевченковском районе Киева, недалеко от станции метро "Сырец", произошел крупный пожар в недостроенной пятиэтажке. Огонь охватил 500 квадратных метров здания.