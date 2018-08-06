Нападение на Гандзюк: появились новые подробности о подозреваемом
Подозреваемый уже имеет опыт пребывания за решеткой
Мужчина, задержанный за нападение на сотрудницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк, на которую было вылито около литра кислоты, оказался местным жителем, который ранее уже отбывал срок за решеткой. Об этом сообщил в своем Facebook активист Маси Найем, который находится на заседании суда по избранию меры пресечения подозреваемому.
"Подозреваемый: родился в Херсоне, украинец, гражданин Украины. Образование среднее специальное. Официально не женат. В 2011 привлекался к уголовной ответственности по ст. 185 ч.3. ("кража, совершенная с проникновением в жилье")", – написал он.
Также Найем добавил, что адвокат подозреваемого утверждал, что один из свидетелей не опознал в подозреваемом личность нападавшего, а другой свидетель якобы вводит следствие в заблуждение.
Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и отправили долечиваться в Киев.
На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента.
Кроме того, правоохранители опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, напавший на чиновницу.
Напомним, 3 августа правоохранители задержали подозреваемого в нападении на чиновницу Екатерину Гандзюк в Херсоне. Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслава Аброськин, сразу после нападения на Гандзюк в Херсон направили специальную группу.
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