Организатор покушения на Гандзюк молчал до вчерашнего дня – Луценко

Генпрокурор отметил, что ключевой вопрос, кто организовывал и заказывал это дело

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что от показаний в СБУ организатора покушения на активистку Екатерину Гандзюк зависит ответ на вопрос, кто заказчик.

Об этом он сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".

"Ключевой вопрос, кто организовывал и заказывал это дело. Организатора мы видим – и до вчерашнего дня он молчал. От его ближайших показаний в СБУ зависит ответ, кто заказчик", - заявил Луценко.

Он отметил, что дело Гандзюк "конечно, дело полиции. Но уже и дело Службы безопасности".

"Первое – по исполнителям, его ведет полиция, и к материалам этого дела у СБУ есть полный доступ. И второе дело – по заказчикам, его ведет СБУ. Прокурорская группа по этому делу при необходимости координирует их действия. И позавчера мы находились на стадии, когда из четырех задержанных в деле трое четко свидетельствовали о своей роли в совершении преступления. Один из них покупал кислоту, исполнял покушение, на его руках обнаружены следы химических ожогов. Химические вещества найдены; мы знаем, где его хранили, переливали", – сообщил генпрокурор.

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На вопрос о том, что должно сделать государство, чтобы нападений на журналистов, волонтеров, гражданских активистов, правозащитников стало меньше, Луценко ответил: "Помимо покушения на Гандзюк был совершен и ряд покушений – в том числе смертельных – на людей, которые позиционируют себя как активисты. Я даже специально собирал прокуроров южных областей для того, чтобы они обратили внимание на возможную взаимосвязь этих событий".

В то же время Луценко заявил, что связь не установлена, "но все эти преступления раскрыты. И в них нет ничего общего".

"Так что давайте пока дадим отбой подозрению, что эти нападения были совершены в рамках одного плана дестабилизации", – подытожил генпрокурор.

Напомним, суд арестовал пятого подозреваемого в покушении на Гандзюк в Херсоне. Во время нападения на чиновницу мужчина получил значительные ожоги.

Ранее четверо из пяти задержанных подозреваемых в нападении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк сознались в совершении преступления.