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Полицейского, который устроил смертельное ДТП в Херсонской области, будут судить

27 июня, 13:16

В результате жуткого ДТП погибла молодая семья с ребенком

Суд принял решение
Суд принял решение. Фото: Pixabay

Суд на полицейским, который устроил смертельное ДТП в Херсонской области, состоится четвертого июля в Запорожском апелляционном суде. Об этом сообщает сайт международной антикоррупционной ассамблеи.

По информации ведомства, судебное заседание начнется в 14:15.

18 июня на трассе Скадовск – Каховка возле поселка Николаевка в Херсонской области произошло жуткое ДТП, в котором погибла семья из Никополя. Водитель BMW, старший оперуполномоченный Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ, в котором ехала семья: двое родителей и их дочь. Из-за столкновения взрослые погибли на месте, а ребенок скончался в больнице.

Напомним, в Одесской области на трассе Киев-Одесса произошло страшное ДТП, в котором погибли три человека и еще четверо получили ранения. Как стало известно, водитель автомобиля Lexus, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине ВАЗ. От удара "Жигули" отбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом.

Кроме того, в Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей. 15-летний парень попал под колеса автомобиля в Броварах, двое детей в Васильковском районе пострадали в результате столкновения Toyota Prado и Citroen. Еще один человек погиб в ДТП в Киево-Святошинском районе.


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Тег ДТП, суд, полицейский, Херсонская область

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