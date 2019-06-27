Попадание химикатов в реку Рось: воду из колодцев в Винницкой области уже можно пить

Яд вылился в реку, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП

В Винницкой области после попадания химикатов в реку Рось воду из колодцев уже можно пить – она очистилась после загрязнения гербицидами.

Несмотря на то, что все показатели уже в норме, пока что чиновники просят людей подождать и быть осмотрительными. За два дня примут новые пробы воды.

"Физически было очищенные колодцы, когда тот даже ил, когда песок, глина, которая находилась в колодцах, были оттуда вычищены. Уже, по крайней мере в колодцах, превышения вообще предельно допустимых концентраций не существует", – рассказал "Сегодня" заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Андрей Гижко.

Ранее мы сообщали, что после попадания химикатов в реку Рось жители села Збаржевка в Винницкой области были вынуждены жить без питьевой воды. Ведь содержание химикатов в водопроводе и колодцах села в 20 раз превышало норму.

Напомним, яд вылился в Рось, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП. Опасные пестициды неизвестные украли у фермеров. Они же говорят, что преступники тщательно спланировали кражу и, вероятно, везли дорогие химикаты заказчику.

Также сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрывали водоснабжение для жителей.

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