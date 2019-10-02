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Празднование еврейского Нового года закончилось: хасиды выезжают из Умани

2 октября, 12:32

Безопасность в городе обеспечивают 550 полицейских

В Умань прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов

В Умань прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов / Фото: ГПСУ

Паломники-хасиды после празднования Нового Года по иудейскому календарю (Рош-ха-Шана) в Умани Черкасской области, организовано выезжают из города. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"По состоянию на 10 часов утра из Умани выехало более восьми тысяч паломников. Как сообщалось ранее, в этом году на празднование Рош-ха-Шана приехали около 27 тысяч паломников из 8 стран мира. Публичный порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий в Умани обеспечивают более 550 полицейских из 12 областей Украины", – сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

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Также сообщается, что за весь период массовых мероприятий в местах паломничества полиция зафиксировала 72 сообщения о возможных правонарушениях, начала 15 уголовных производств. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не допущено. Правоохранители продолжают нести службу в местах паломничества по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

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Напомним, что для оказания помощи по охране порядка в Умань прибыл отряд полицейских из Израиля, а также сводный отряд сотрудников МВД из разных областей Украины.

Стоит добавить также, что ранее из Умани в Киев был экстренно эвакуирован заболевший паломник – мужчине стало плохо, и вскоре выяснилось, что ему требуется экстренная операция: хасида с помощью вертолета отправили в украинскую столицу.

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