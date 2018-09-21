Рейдерская атака в Кировоградской области: 27 задержанным сообщили о подозрении

Сегодня, 12:56

Сумма нанесенного ущерба, предварительно, составляет 5,2 миллионов гривен

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Кировоградской области 27 задержанным после попытки рейдерского захвата полей агропредприятия в Кировоградской области объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В частности, прокурором Кировоградской области Анатолием Коваленко сообщено о подозрении депутату сельского совета Полтавской и адвокату. Кроме того, подозрение в совершении аналогичного преступления сообщено еще 25 лицам, причастным к незаконному сбору урожая.

"Указанные лица подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.15 (покушение на преступление), ч. 5 ст. 185 (кража в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в прокуратуре.

На данный момент в суд направили ходатайства об избрании всем подозреваемым меры пресечения. Предварительно сумма нанесенного ущерба составляет 5,2 миллионов гривен.

Напомним, 20 сентября в Кировоградской области рейдеры пытались захватить поля одного из агропредприятий

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении. Тогда в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человекв том числе полицейский.
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