В Кировоградской области произошла рейдерская атака: 27 человек задержали

В Кировоградской области рейдеры пытались захватить поля одного из агропредприятий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 19 сентября: в полицию поступило сообщение от руководителя фермерского хозяйства о том, что неизвестные пытаются собрать урожай на поле. В то же время правоохранители узнали, что на другом поле неизвестные в балаклавах повредили сельхозтехнику.

Когда на места происшествий прибыли правоохранители, злоумышленники пытались скрыться от них на автомобилях. Чтобы задержать рейдеров, полицейские применили огнестрельное оружие и повредили колеса двух машин.

Полицейские по факту событий начали три уголовных производства: по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 ("Кража"), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство"), ч.2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

Сейчас в порядке статьи 208 УПК Украины правоохранители задержали 27 человек, решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении. Тогда в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский.