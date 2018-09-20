В Кировоградской области произошла рейдерская атака: 27 человек задержали

Сегодня, 16:26

Рейдеры пытались захватить поля одного из агропредприятий в регионе 


Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

В Кировоградской области рейдеры пытались захватить поля одного из агропредприятий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 19 сентября: в полицию поступило сообщение от руководителя фермерского хозяйства о том, что неизвестные пытаются собрать урожай на поле. В то же время правоохранители узнали, что на другом поле неизвестные в балаклавах повредили сельхозтехнику.

Когда на места происшествий прибыли правоохранители, злоумышленники пытались скрыться от них на автомобилях. Чтобы задержать рейдеров, полицейские применили огнестрельное оружие и повредили колеса двух машин.

Полицейские по факту событий начали три уголовных производства: по  ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 ("Кража"), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство"), ч.2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

Сейчас в порядке статьи 208 УПК Украины правоохранители задержали 27 человек, решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении. Тогда в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский.
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