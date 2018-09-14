Рейдерская атака под Харьковом: суд арестовал 15 участников

В Харькове Киевский районный суд избрал меру пресечения 15 участникам рейдерской атаки на элеватор в селе Занки Змиевского района. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook. По его словам, все фигуранты были отправлены под арест на 60 суток под арест без права внесения залога.

"Почему-то эти люди решили, что они находятся в Африке и им позволено все, как на сафари: разъезжать с оружием по городу, стрелять в людей, захватывать предприятия, но они ошиблись. Украина – это не Африка", – написал он.

Также Аброськин выразил уверенность в том, что "харьковские правоохранители, полицейские и прокуроры, сказали, что так не будет, задержав их, а судьи продемонстрировали, что у нас в стране есть закон, который нужно выполнять абсолютно всем".

"Но это только начало в этой истории..." – резюмировал полицейский.

14 сентября суд продолжит заседание по выбору меры пресечения для оставшихся фигурантов. Напомним, что всего по статье "хулиганство" были задержаны 22 человека.

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги.

Вскоре стало известно, что стражи порядка задержали экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева, который командовал одним из подразделений в зоне АТО. Его подозревают в участии в организации рейдерского нападения в селе Занки Харьковской области.

Тажке мы сообщали, что в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский.