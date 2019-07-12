В Черкассах задержали наркоторговцев с амфетамином на полмиллиона гривен

Преступники наладили подпольное производство наркотиков в кустарных условиях

В Черкассах полицейские разоблачили группы наркоторговцев, у которых изъяли амфетамин на полмиллиона гривен. Пятеро местных жителей наладили целую систему подпольного сбыта наркотиков на территории города.

Вещественные доказательства полицейские нашли в домах задержанных. Расследование продолжается. Всем членам группировки грозит до восьми лет за решеткой.

"В ходе проведения ряда санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники полиции обнаружили более 700 грамм сильнодействующего синтетического наркотика амфетамин, электронные весы, фасовочные пакеты и денежные средства, полученные за незаконную продажу наркотиков", – рассказала представитель Главного управления Нацполиции в Черкасской области Наталья Ткачук.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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