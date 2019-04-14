Украинцы на телегах пытались вывезти в Беларусь 800 кг сала
Сало разложили в 28 мешков
В ночь на 13 апреля пограничники пресекли контрабанду 800 кг сала в Беларусь.
Об этом отчитывается пресс-служба ГПСУ.
"В результате совместных действий сотрудников оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и пограничников отдела "Пища" Луцкого отряда возле границы задержаны трое местных жителей Шацкого района без документов. Они двумя повозками перевозили 28 мешков сала", - говорится в сообщении.
Пограничники изъяли повозки и 800 килограммов сала.
В отношении этих лиц составлены административные документы по ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда" и 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
По данному факту направлено сообщение в компетентные органы по признакам уголовного преступления по ст. 227 УК Украины.
Как мы писали ранее, в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев.
Также сообщалось, что у гражданина Украины, который ехал на поезде из Одессы в Москву, на российской границе изъяли 75 килограммов устриц, а также несколько килограммов мяса, колбасы и сыра.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы на телегах пытались вывезти в Беларусь 800 кг сала". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На границе остановили россиянина с "музыкальной" контрабандой
Россиянин пытался вывезти из Украины старинный патефон и уникальные пластинки
В Запорожской области с территории ОРДО изъяли 90 тыс. пачек контрабандных сигарет
Контрабанду вывозили на скоростном плавсредстве
На границе с Румынией Украинские пограничники изъяли крупную партию табачной контрабанды
Контрабанду спрятали среди плит ДСП
Возили катерами: в зоне ООС правоохранители раскрыли схему контрабанды сигарет
Сигареты производились на неподконтрольной Украине части Донбасса, в схеме перевозок замешаны пограничники