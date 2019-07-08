В Черкасской области уголовник подрезал полицейского

Страж порядка попросил хулигана не шуметь в общежитии

В Черкасской области задержан мужчина, который нанес ножевое ранение полицейскому.

Как сообщает Департамент внутренней безопаности Нацполиции, инцидент произошел в городе Монастырище.

24-летний капрал полиции по месту жительства в общежитии услышал подозрительный шум и грохот на общем коридоре этажа. Полицейский вышел из комнаты, увидел пьяного мужчину, который громко стучал в соседские двери, и сделал ему замечание, призвав прекратить нарушать общественный порядок и сообщив при этом, что он сотрудник полиции.

Дебошира это настолько взбесило, что он достал нож, изо всех сил ударил им в спину полицейского и убежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместными силами Черкасского УДВБ НПУ, Уманского отдела полиции и Монастырищенского отделения полиции было установлено, что к нападению причастен 27-летний, в прошлом судимый житель села Ивахны.

После совершения преступления злоумышленник отправился к своей знакомой, жительнице Монастырища, где мужчину и нашли работники полиции. При нем были обнаружены нож и куртка со следами крови.

Сотрудник полиции госпитализирован с проникающим ножевым ранением в тяжелом состоянии. Его обидчику объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Как сообщалось, под Киевом мужчина нанес жертве 24 удара ножом.

Также мы сообщали, что в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

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