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В Чернигове на берегу реки прогремел взрыв: погиб мужчина

2 мая, 14:40

Мужчина пробил и поджег металлическую бочку, не проверив ее содержимое

Фото: ГСЧС в Черниговской области
Фото: ГСЧС в Черниговской области.

В Чернигове на берегу Десны местный житель, не проверив содержимое, пробил и поджег металлическую бочку, в результате чего она взорвалась. Мужчина погиб, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Трагедия произошла 1 мая в 21:00 на правом берегу реки. Во время взрыва в 30-летнего мужчину попали металлические элементы, и он получил несовместимые с жизнью травмы. Прибывшим на место спасателям ликвидировать огонь не пришлось, ведь взрыв произошел без последующего горения.

"По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование", – отметили в ГСЧС.

Напомним, не так давно в Харькове в одной из квартир жилого дома прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1-й и 2-й степени тяжести, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, ранее в Одесской области в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. Часть здания разрушена, хозяина дома с ожогами 2-й и 3-й степени госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

А в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.


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Тег взрыв, Чернигов, речка, погибший, бочка

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