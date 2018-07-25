В Черниговской области контрактник продавал элементы защиты танков и боеприпасы

Сегодня, 02:42

Водителю-электрику одной из воинских частей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы


vppnr.gp.gov.ua

vppnr.gp.gov.ua

В Черниговской области военнослужащего-контрактника поймали на горячем во время продажи патронов и элементов динамической защиты танков. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В Козелецком районе Черниговской области задержали водителя-электрика одной из воинских частей.

По данным военной прокуратуры, солдат воинской службы на протяжении мая-июля 2018 года похищал военное имущество, в частности боеприпасы и элементы динамической защиты танков, и продавал их.

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Так, 24 июля военнослужащий у себя дома продал гражданскому 7 элементов динамической защиты танков и 4 пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке. За это он получил 3500 грн. Этот факт зафиксировали в рамках розыскных действий. Контрактника задержали, военное имущество изъяли.

Задержание произошло при оперативном сопровождении военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 УКУ. Речь идет о хищении оружия, боеприпасов, военной техники или иного имущества военным в условиях военного положения. Задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Ранее во Львовской области задержали сержанта ВСУ, который торговал взрывчатыми веществами и боеприпасами. За две гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и около двухсот патронов калибра 7,62 мм он получил не более 4 тыс. гривен.

А в Запорожской области Токмакский районный суд вынес приговор старшему матросу одной из воинских частей ВСУ, который украл нескольких тысяч боеприпасов.
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