В Херсоне полицейские задержали банду наркодилеров
Стоимость изъятых наркотиков составила коло 700 тысяч гривен
В Херсоне полицейские разоблачили группу наркодилеров, которые занимались сбытом опасных психотропов и наркотиков в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, в банду входили 8 человек. Межу преступниками были родственные связи, а организатором оказалась женщина, известная в криминальных кругах. Дилеры организовали канал поставки компонентов и реагента для изготовления "Спайс" и самостоятельно изготавливали курительную смесь.
Для распространения "товара" подозреваемые использовали интернет, где и получали заказы. Они сбывали амфетамин, "Спайс" и марихуану. Их продавали несколькими способами – как с помощью закладок, так и при личных встречах с клиентами. Деньги получали на банковские карточки мгновенными переводами.
Во время обысков у дилеров изъяли банковские карточки, деньги, оружие, автомобили, 8 тысяч доз опасного психотропа "Спайс" и другие наркотики. Стоимость изъятого составила около 700 тысяч гривен.
Кроме того, наложен арест на приобретенные во время ведения "бизнеса" автомобили BMW-X5, Mercedes, а также недвижимость.
"Сейчас уже шесть участников группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства, открытого по ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"", – рассказали в полиции.
Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.
Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
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