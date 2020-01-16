В Хмельницкой области простились с бойцом, который погиб на Донбассе

В селе Корчик Шепетовского района Хмельницкой области похоронили 26-летнего солдата Виталия Каравана, который 13 января погиб в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает местное издание "День за днем", боец почти два года служил по контракту на посту водителя боевой разведывательной дозорной машины в 56-й Ма­риупольской отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины. До этого воевал в составе одного из добровольческих подразделений.

"Он в Песках начинал добровольцем. В феврале 2018-го приз­вался по контракту, прошел подготовку в учебном центре на Львовщине. Потом в составе бригады воевал в Песках еще раз. Именно там, под оккупированным Донецком, и перестало биться его сердце. Хорошим он был братом, другом, человеком, настоящим патриотом Украины", – сказал на церемонии прощания Артем, родной брат Ви­та­лия.

Командир мотопехотного взвода, в котором служил погибший, лей­те­нант Ва­дим Га­луш­ка, прощаясь с боевым побратимом подчеркнул, что боец был лучшим солдатом в его взводе.

"Он был искренним патриотом, умелым солдатом с богатым боевым опытом. Накануне гибели Виталий был награжден наг­рудным зна­ком Ко­ман­дующего ООС "Казац­кий крест". Он заслужил эту награду и сегодня надел ее в последний раз. Отдыхай с миром, друг!" — сказал он.

В мирной жизни военный не успел создать своей семьи. У него остались мама, бабушка и старший брат, который проходит службу в одной из воинских частей Шепетовки и также воевал на Донбассе.

Между тем, о причинах обстоятельства и гибели воина пока ничего не известно – он был найден мертвым в блиндаже около 4 часов утра 13 января.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с начала месяца от рук вражеских снайперов погибли трое защитников Украины. Так, 15 января погиб боец 92-й бригады Алексей Кучкин. Перед этим мы сообщали о гибели на позициях 24-летнего уроженца Каменского Алексея Василевского.

А 9 января в Хмельницкой области жители города Славута простились с Сергеем Рацуном – старшим солдатом, механиком-водителем 93-й бригады, который 5 января погиб от пули снайпера во время обстрела села Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Напомним, что 15 января боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Напомним, 14 января боевики устроили 10 обстрелов, в результате двое украинских бойцов были ранены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram