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В Кировоградской области нашли два снаряда времен Второй мировой

5 мая, 12:03

Два уцелевших за 75 лет боеприпаса обнаружили жители Долинского района во время полевых работ

Артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны
Артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Фото: ГСЧС

Спустя меньше месяца после того, как в Сумской области пиротехники нашли склад опасных боеприпасов времен Второй мировой войны, еще два артиллерийских снаряда этих же времен обнаружили жители Долинского района Кировоградской области.

Об этом сообщили 4 мая в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сотрудникам которой пришлось устранить опасную находку.

Фото: ГСЧС/dsns.gov.ua

Как отмечается, что в селе Новогригорьевка Первая саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ликвидировали артиллерийский снаряд калибра 203 мм, а в населенном пункте Суходольское – снаряд калибра 76 мм.

Напомним, что в прошлом ноябре недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы.

Кроме того, мы писали, что минувшим летом сотрудники одного из фермерских хозяйств в Харьковской области во время обследования поля нашли устаревший боеприпас. А при помощи металлоискателя пиротехники в этом же месте и в радиусе 50 м от него обнаружили 492 устаревших немецких артиллерийских кумулятивных снаряда калибром 75 мм.

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Тег саперы, авиабомба, пиротехники, кировоградская область

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