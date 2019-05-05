В Кировоградской области нашли два снаряда времен Второй мировой
Два уцелевших за 75 лет боеприпаса обнаружили жители Долинского района во время полевых работ
Спустя меньше месяца после того, как в Сумской области пиротехники нашли склад опасных боеприпасов времен Второй мировой войны, еще два артиллерийских снаряда этих же времен обнаружили жители Долинского района Кировоградской области.
Об этом сообщили 4 мая в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сотрудникам которой пришлось устранить опасную находку.
Как отмечается, что в селе Новогригорьевка Первая саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ликвидировали артиллерийский снаряд калибра 203 мм, а в населенном пункте Суходольское – снаряд калибра 76 мм.
Напомним, что в прошлом ноябре недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы.
Кроме того, мы писали, что минувшим летом сотрудники одного из фермерских хозяйств в Харьковской области во время обследования поля нашли устаревший боеприпас. А при помощи металлоискателя пиротехники в этом же месте и в радиусе 50 м от него обнаружили 492 устаревших немецких артиллерийских кумулятивных снаряда калибром 75 мм.
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