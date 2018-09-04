В Кировоградской области при тушении пожара спасатели нашли тело четырехлетнего ребенка

Сегодня, 11:26

Обстоятельства смерти малыша пока неизвестны


Фото: ГСЧС в Кировоградской области

Фото: ГСЧС в Кировоградской области

В поселке Новгородка Кировоградской области спасатели во время тушения пожара обнаружили тело четырехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул 3 сентября около 15:45. В 16:15 спасателям удалось локализовать огонь, в 17:27 его полностью ликвидировали. Горели 3 тонны сена и 20 квадратных метров сеновала на территории частного домовладения.

"Во время тушения пожара было обнаружено тело ребенка, 2014 г.р. Обстоятельства смерти ребенка и причина пожара устанавливаются", – рассказали в ГСЧС.

Не так давно в селе Оженин Ровенской области в частном одноэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Погибли двое детей: мальчик 2011 года рождения и девочка 2012 года рождения. Дети были двоюродными братом и сестрой. 

Кроме того, в Днепре в результате пожара в частном одноэтажном доме погибли два человека: мужчина и женщина 1956 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области во время пожара погиб 73-летний пенсионер.  Житель села Погореловка, сжигал мусор на открытой территорииИз-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву и начался сильный пожар. 
пожар, ребенок, спасатели, тело, сено, кировоградская область

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: пресс-служба ГСЧС по Одесской области

В Одессе пожарная машина попала в ДТП по дороге на вызов

Сегодня, 11:01

В столкновении пожарной автоцистерны и легковушки пострадали три человека

Одесса

Фото: пресс-служба ГСЧС

Пожар и взрывы в Одессе: ранены четыре спасателя, появились фото и видео

Сегодня, 09:32

Во время пожара на СТО взорвался газовый баллон
Загрузка...

Запорожье

Фото: svidok.info

В Запорожской области мать вытащила из пылающего дома взрослого сына

Вчера, 16:47

Огонь охватил более 130 квадратных метров площади

Другие регионы

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар

2 Сентября, 15:13

Огонь охватил 600 квадратных метров площади
Загрузка...