В Кировоградской области при тушении пожара спасатели нашли тело четырехлетнего ребенка

В поселке Новгородка Кировоградской области спасатели во время тушения пожара обнаружили тело четырехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул 3 сентября около 15:45. В 16:15 спасателям удалось локализовать огонь, в 17:27 его полностью ликвидировали. Горели 3 тонны сена и 20 квадратных метров сеновала на территории частного домовладения.

"Во время тушения пожара было обнаружено тело ребенка, 2014 г.р. Обстоятельства смерти ребенка и причина пожара устанавливаются", – рассказали в ГСЧС.

Не так давно в селе Оженин Ровенской области в частном одноэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Погибли двое детей: мальчик 2011 года рождения и девочка 2012 года рождения. Дети были двоюродными братом и сестрой.

Кроме того, в Днепре в результате пожара в частном одноэтажном доме погибли два человека: мужчина и женщина 1956 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области во время пожара погиб 73-летний пенсионер. Житель села Погореловка, сжигал мусор на открытой территории. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву и начался сильный пожар.



