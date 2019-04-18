В Кременчуге пройдут массовые поиски девушки, исчезнувшей после аварии на Днепре

Операция спасателей никогда не длилась так долго

Кременчугские спасатели продолжают поиск на Днепре.

Жителей Крменечуга призывают 19, 20 и 21 апреля принять участие в поисках тела 18-летней Карины, исчезнувшей в результате катастрофы, произошедшей на Днепре 24 марта. Тогда на реке перевернулась моторная лодка с пятью молодыми людьми. Одной девушке удалось доплыть до берега. Позднее спасатели нашли тела трех утонувших парней. Однако уже 25 день не удается обнаружить пропавшую в тот злосчастный день Карину.

Как отмечают специалисты, никогда еще спасательная операция не длилась так долго. Этот случай беспрецедентен не только для Кременчуга, но и для Украины. Поиски осложнены сильным течением, плохой видимостью в воде и ее низкой температурой.

Мать пропавшей девушки Оксана выступила с обращением к горожанам по местному телевидению. Она призвала всех, кто имеет плавсредства, помочь найти ее дочь. Добровольцев обещают обеспечить бензином.

Как сообщалось, в Черкасской области спасатели вытащили мужчину из колодца.

Также мы сообщали о том, что ГСЧС прогнозирует весенние паводки в ближайшие дни в центральных районах страны. Спасатели уже тренируются вытаскивать людей из подтопленных районов.

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