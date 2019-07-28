В курортном городке парень сорвался с колеса обозрения

Молодой человек не смог удержаться и упал с высоты 10 метров

Фото: Pixabay

В Железном Порту местный житель упал с колеса обозрения. Об этом сообщает местное издание Херсонцы.

По информации источника, 27 июля в курортном городе 21-летний юноша на глазах у отдыхающих и местных жителей начал взбираться на колесо обозрения. Но вскоре у него устали руки, парень не смог удержаться и упал вниз с высоты приблизительно 10 метров.

Свидетели события вызвали карету скорой помощи. Однако к приезду медработников пострадавший впал в состояние комы. А в результате падения он повредил внутренние органы и получил ушиб головного мозга.

Напомним, в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, мы писали, что в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома . Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали.

Ранее в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Трагедия произошла 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Амосова. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.

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