В Николаеве в мусорнике обнаружили страшную находку
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает роженицу
В Николаеве в контейнере для мусора возле одной из платформ междугороднего автовокзала нашли пакет с телом новорожденного ребенка. Об этом сообщает Нацполиция области.
"Сегодня, 14 июля, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на 12-й платформе междугороднего автовокзала в Ингульському районе г. Николаев в контейнере для мусора обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт, продолжаются первоочередные следственные действия.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает роженицу.
Ранее на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.
А во Львове на лестничной клетке 13-этажа жилого дома уборщица нашла картонную коробку, в которой лежал мертвый младенец.
Также сообщалось, что В Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.
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