В Николаеве в мусорнике обнаружили страшную находку

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает роженицу

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Николаеве в контейнере для мусора возле одной из платформ междугороднего автовокзала нашли пакет с телом новорожденного ребенка. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Сегодня, 14 июля, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на 12-й платформе междугороднего автовокзала в Ингульському районе г. Николаев в контейнере для мусора обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт, продолжаются первоочередные следственные действия.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает роженицу.

Ранее на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.

А во Львове на лестничной клетке 13-этажа жилого дома уборщица нашла картонную коробку, в которой лежал мертвый младенец.

Также сообщалось, что В Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.

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