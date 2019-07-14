Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Николаеве в мусорнике обнаружили страшную находку

14 июля, 23:01

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает роженицу

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Николаеве в контейнере для мусора возле одной из платформ междугороднего автовокзала нашли пакет с телом новорожденного ребенка. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Сегодня, 14 июля, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на 12-й платформе междугороднего автовокзала в Ингульському районе г. Николаев в контейнере для мусора обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт, продолжаются первоочередные следственные действия.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает роженицу.

Ранее на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.

А во Львове на лестничной клетке 13-этажа жилого дома уборщица нашла картонную коробку, в которой лежал мертвый младенец.

Также сообщалось, что В Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, Николаев, тело, новорожденный, мусорник

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаеве в мусорнике обнаружили страшную находку". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка

28 июня, 11:24

Мертвому мальчику на вид не более трех лет

Мать выбросила тело новорожденного ребенка на свалку: суд вынес приговор

12 мая, 22:27

Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка родилась живой и даже сделала первый вдох

В Мариуполе на огороде нашли окровавленное тело в пакете

7 мая, 17:08

В убийстве пенсионера подозревают его внука

В Днепропетровской области в колодце нашли тело беременной женщины

2 мая, 00:20

Погибшая находилась на последнем месяце беременности

Жуткая смерть беременной: в убийстве подозревают сожителя

30 апреля, 22:19

Тело Юлии нашли в колодце, на днях она должна была родить второго ребенка

В Тернополе жестоко убили молодую женщину

16 апреля, 15:52

Тело погибшей со следами ножевых ранений нашли в квартире, где она проживала

Мошенники атакуют клиентов Приватбанка через Facebook

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

В Польше погибла игрок сборной РФ Екатерина Королева

50 способов перенести жару [инфографика]

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков

15 красавиц российского кино

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Сегодня, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Вчера, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Самые забавные видео с участием детей Галкина и Пугачевой

Один из самых коротких боев за всю историю бокса

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь