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В Николаеве задержали мужчину, избившего ветерана АТО

Сегодня, 02:19

Задержанным оказался 32- летний житель Бердичева, ранее судимый за кражу

/ Фото: Информатор

Сотрудники полиции Николаевской области задержали мужчину, который в конце июля избил ветерана АТО в Житомирской области и снял видео избиения на мобильный телефон, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Злоумышленник, который имеет уголовные прозвища "Малыш" и "Турик", пытается вести активную деятельность в социальных сетях. Также известно, что 26 июля "блогер" под Житомиром совершал хулиганские действия и побил ветерана АТО, что также стало объектом многочисленных публикаций в онлайн-изданиях", - говорится в сообщении, на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области в воскресенье.

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Задержанным оказался 32- летний житель Бердичева, ранее судимый за кражу и по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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Мужчину отвезут в Хмельницкий, где ему изберут меру пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области суд выпустил из СИЗО командира, до смерти избившего подчиненного.

Между темв Киеве суд повторного заключил под стражу подозреваемого в убийстве активиста и бойца АТО "Сармата".

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Источник: Сегодня

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