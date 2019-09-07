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В Николаевской области мужчина выращивал коноплю в шкафу

7 сентября, 05:26

Также правоохранители нашли оружие и устройства для курения наркотиков

/ Фото: Нацполиция

В Николаевской области правоохранители получили информацию, что 32-летний мужчина выращивает и хранит наркотические вещества, полицейские с разрешения суда провели обыск в его доме.

Об этом информируют на сайте николаевских силовиков.

Во время следственных действий в помещении злоумышленника правоохранители обнаружили шкаф, в котором хозяин соорудил и оборудовал теплицу, где выращивал куст конопли, который тщательно ухаживал.

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"Был обнаружен готовый к употреблению канабис, предмет похожий на пистолет и патроны, два бруска, по предварительной информации, тротила и устройства для курения нарковещества", – говорится в сообщении.

Следователи Ингульского отдела полиции Николаевской области расследуют материалы уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 310 УК Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

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После проведения исследований будет решаться вопрос о принятии дальнейших процессуальных решений, в частности, привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Изъятое оружие направлено на проведение экспертизы. Продолжаются следственные действия.

Ранее теплицы с коноплей полицейские обнаружили в Измаильском районе Одесской области.

Кроме того, ранее мы сообщали, что более 9 тысяч кустов конопли изъяли с поля в селе Костичаны Новоселицкого района, что на Буковине. Нелегальные посевы наркосодержащих растений обнаружили на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие.

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Источник: Сегодня

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