В Николаевской области нашли теплицу с коноплей на миллион гривен: полиция ищет владельца

/ Фото: Нацполиция

В Николаевской области правоохранители обнаружили на приусадебном участке теплицу с коноплей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Так, в Вознесенском районе 40-летний хозяин дома выращивал 232 кусты конопли элитных сортов. В теплице размещена система капельного орошения.

"Одно из подсобных помещений злоумышленник организовал для сушки каннабиса, профессионально обустроив его светом, оборудованием и обеспечив утепление для поддержания надлежащего температурного режима. В этом же помещении полицейские изъяли почти три килограмма готового к употреблению каннабиса", – говорится в сообщении.

Наркотические растения, каннабис и оборудование правоохранители изъяли. В ближайшее время его передадут для проведения экспертизы.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли) продолжаются следственные действия.

Полицейские ищут владельца наркоплантации, которому, согласно санкции инкриминируемой статьи, грозит до семи лет заключения. По результатам проведенных экспертиз также будет решаться вопрос о предоставлении события дополнительной квалификации.

Напомним, на Прикарпатье нашли огромную плантацию конопли. Приблизительная стоимость готовой продукции и еще растущих кустов достигает 50 миллионов евро.

Кроме того, в одном из населенных пунктов Обуховского района Киевской области полиция разоблачила масштабную нарколабораторию. Производство каннабиса было налажено в здании бывшего ночного клуба неподалеку от поселкового совета.

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