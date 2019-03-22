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В Полтаве сожгли машину редактора газеты

Сегодня, 10:33

Он считает поджог местью за публикации

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.
В Полтаве сожгли машину редактора газеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/49e/109/5c949e10934ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/49e/109/5c949e10934ca.jpg Другие регионы Он считает поджог местью за публикации

В Полтаве неизвестные сожгли сегодня ночью автомобиль редактора газеты "Останній бастіон" Геннадия Сикалова.

По данным управления ГСЧС Украины в Полтавской области, сообщение о пожаре на ул. Ляхова поступило на телефон "101" в 4:05. На месте подразделение пожарные увидели, что горят два автомобиля: Volkswagen Passat и Ford Focus. Пожар ликвидировали в 4:17.

Огонь уничтожил автомобиль Volkswagen и значительно повредил Ford.

Владельцем уничтоженного огнем автомобиля является редактор газеты "Останній Бастион" Геннадий Сикалов, который сообщил, что это поджог. Видеокамера зафиксировала двух человек в камуфляже и в капюшонах, которые подожгли его автомобиль. Поджог он связывает со статьями в своей газете. Ранее редактор неоднократно заявлял об угрозах и преследовании.

Как сообщалось, в Одессе сожгли иномарку районного депутата.

Такжечетыре автомобиля были сожжены в Харьковской области.

В Луцкенеизвестные сожгли два автомобиля, принадлежавшие местному адвокату и ее мужу.

В Харькове сгорела машина сотрудника Генпрокуратуры.

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Тег поджог, Полтава, фольксваген, редактор

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