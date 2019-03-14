В Полтавской области вспыхнул жилой дом: погибли два человека

Все обстоятельства пожара устанавливают правоохранители

Фото: ГУНП в Полтавской области.

В Полтавской области вспыхнул жилой дом: погибли два человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a59/d13/5c8a59d132ee0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a59/d13/5c8a59d132ee0.jpg 2019-03-14T15:40:00+02:00 Другие регионы Все обстоятельства пожара устанавливают правоохранители

В поселке Семеновка произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Полтавской области.

Жуткий пожар произошел сегодня утром около 7:00. В поврежденном огнем здании обнаружили тела двух мужчин. Погибшими оказались 48-летний хозяин дома и его 27-летний знакомый.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Семеновского отделения полиции, устанавливаются обстоятельства возгорания", – отметили в полиции.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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