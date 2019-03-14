В Полтавской области вспыхнул жилой дом: погибли два человека
Все обстоятельства пожара устанавливают правоохранители
В поселке Семеновка произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Полтавской области.
Жуткий пожар произошел сегодня утром около 7:00. В поврежденном огнем здании обнаружили тела двух мужчин. Погибшими оказались 48-летний хозяин дома и его 27-летний знакомый.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Семеновского отделения полиции, устанавливаются обстоятельства возгорания", – отметили в полиции.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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