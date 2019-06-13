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В Николаеве сожгли машину начальника локомотивного депо

13 июня, 11:23

Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя

Сгоревшая машина начальника локомотивного депо Николаева
Сгоревшая машина начальника локомотивного депо Николаева.

В Николаеве неизвестные подожгли автомобиль Kia Sportage, принадлежавший начальнику локомотивного депо станции "Николаев-пассажирский".

Как сообщают Новости N, автомобиль был припаркован на территории депо. В ночь на среду, 12 июня, служба охраны заметила отблески пламени. Когда дежурный вышел на улицу, то увидел, что горит автомобиль шефа.

Сотрудники охраны попытались сначала справиться с огнем сами, а затем вызвали пожарных, которые быстро потушили пожар. Однако автомобиль сгорел практически полностью.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что непосредственно перед возгоранием к автомобилю подходил неизвестный в спортивной одежде.

Как сообщает Преступности НЕТ, в момент инцидента начальник депо Эдуард Олейничук находился в Херсоне. По информации издания, ранее Олейничук ранее жаловался на поступающие к нему угрозы.

В ГУ НП в Николаевской области внесли сведения об инциденте в ЕРДР и квалифицируют по части 2-й, статьи 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок от трех до 15-и лет.

Напомним, в Ужгороде сегодня ночью сожгли машину вице-мэра.

А в Мариуполе пьяный водитель поджог собственную машину.

Также мы сообщали, сколько машин в Киеве сожгли в этом году. 


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Тег поджог, Николаев, машина, депо, локомотивы

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