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В Сумах неизвестный злоумышленник надругался над могилами погибших воинов АТО

Сегодня, 21:26

Вандал сломал памятный деревянный крест

Фото: facebook/Валентина Андрияшева

Фото: facebook/Валентина Андрияшева

В Сумах неизвестный злоумышленник надругался над могилами погибших воинов АТО https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC,%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%A2%D0%9E https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC,%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%A2%D0%9E Другие регионы Вандал сломал памятный деревянный крест

В Сумах неизвестный надругался над могилами погибших украинских военных, которые воевали в Антитеррористической операции. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова в воскресенье, 4 августа.

Информация о том, что на Аллее славы Центрального кладбища Сум неизвестный надругался над могилой Александра Глуходида, который в 2014 году погиб в АТО, поступила в полицию сегодня утром. 

"Неизвестный вандал на могиле погибшего в АТО Александра Глуходида сломал памятный деревянный крест. По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст 297 (надругательство над могилой) УК Украины. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет", – отметила Биганова.

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Сумчанка Валентина Андрияшева на своей странице в Facebook также сообщила, что минувшей ночью неизвестные изуродовали на Аллее Славы две могилы павших участников АТО. По ее информации, кроме этого сломанного деревянного креста, могилу Героя Украины полковника СБУ Александра Анищенко забрызгали розовой краской, а преступление было совершено, несмотря на 6 камер видеонаблюдения.

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"Ситуация уже видимо совсем неадекватная и требует огласки. На Аллее Славы вандалы поиздевались над могилами павших! Полиция уже была. Деревянный крест на могиле Александра Глуходида сломан! Могила Анищенко заляпана розовой краской! На мемориале шесть камер наблюдения", – написала женщина, добавив позже, что краску с могилы Анищенко уже удалили.

Ранее в Новограде-Волынском на кладбище вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами.

Не так давно в Кременчуге Полтавской области неизвестные вандалы разбили мемориальные доски бойцу АТО и герою Небесной Сотни, установленные на стене школы.

Кроме того, ранее в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. Ранее на монументе неизвестные рисовали свастику, обливали белой краской и даже бросали в него взрывпакеты.

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Источник: Сегодня

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